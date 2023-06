Das Karlsruher Unternehmen Vulcan hat für voraussichtlich Ende des Jahres eine großflächige Erkundung des Untergrunds in der Vorderpfalz angekündigt. Wie wiederholt berichtet, will das Unternehmen heißes Tiefenwasser fördern und damit Strom und Fernwärme erzeugen, vor allem aber Lithium gewinnen. Mit der sogenannten 3D-Seismik gewinnt das Unternehmen ein dreidimensionales Bild des Untergrunds und kann gezielter nach dem Wasser bohren. Dazu versetzen Vibro-Trucks oder Rüttel-Lastwagen den Untergrund in Schwingungen. Vulcan hatte solche Untersuchungen bereits um Landau und Insheim vorgenommen und will nun ein 416 Quadratkilometer großes Areal mit 38 Städten und Gemeinden in der Vorderpfalz untersuchen. Geplant ist dies unter anderem in Maikammer, Kirrweiler, Sankt Martin, Edenkoben, Altdorf und Venningen. Das Untersuchungsgebiet reicht aber auch bis Ludwigshafen und Frankenthal. Ergänzende Messungen seien in Mannheim geplant. Ansprechpartner des Unternehmens stehen werktags in Landau für Fragen zur Verfügung. Das Infocenter befindet sich in der Industriestraße 2, Telefon 06341 6813220, E-Mail: infocenterld@v-er.eu. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr.