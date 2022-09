Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie macht ernst mit seiner Ankündigung, die Bevölkerung über seine Pläne zu informieren. Am heutigen Donnerstag sind Vulcan-Vertreter bis 18 Uhr in Landau auf dem Rathausplatz, um für die bevorstehende 3D-Seismik in der Region zu werben. Das Unternehmen will den geologischen Aufbau des Untergrunds erkunden, um künftige Bohrungen nach heißem Wasser zielgenauer und letztlich ergiebiger hinzubekommen. Vulcan plant eine dritte Bohrung im Geothermiekraftwerk Insheim. Ziel ist es, mehr heißes Wasser zu fördern, aus dem neben Energie in Form von Wärme oder Strom (oder sogar Kälte) insbesondere Lithium für die Batterieproduktion für die E-Mobilität gewonnen werden soll. Auch das Kraftwerk in Landau verfolgt Ausbaupläne. Südpfälzer kennen das Verfahren zur Erkundung des Untergrunds aus der Öl- und Gassuche: Speziallastwagen mit Rüttelplatte versetzen den Untergrund in Schwingungen. Die dabei entstehenden Wellen werden im Untergrund unterschiedlich reflektiert.

Geophone, also Erdmikrophone, fangen die Schallwellen auf. Foto: boe

Ihr Echo wird mit Geophonen (Erdmikrofonen) aufgefangen. Daraus können Experten ein dreidimensionales Bild vom Aufbau der Gesteinsschichten gewinnen. Wichtig für die Thermalwassersuche sind die Brüche in den Gesteinsschichten, die beim Einsinken des Oberrheingrabens und dem Herausheben der Randgebirge Schwarzwald und Vogesen/Pfälzerwald entstanden sind. Das Vibrationsfahrzeug, Vibrotruck genannt, das bei der Suche eingesetzt wird, kommt aus Polen, von einem europaweit tätigen Unternehmen. Es wiegt 32 Tonnen, hat einen Zehnzylinder-Dieselmotor mit 600 PS und Knicklenkung für einen kleinen Wendekreis. Die dicken Reifen dienen dazu, den durch das Fahrzeuggewicht bedingten Druck zu verteilen, damit der Boden nicht verdichtet wird und keine Schäden an der Vegetation entstehen. In der Fahrzeugmitte sitzt eine hydraulisch absenkbare Rüttelplatte.