Bis zu 50 Prozent Rabatt, alles muss raus – damit wirbt der Landauer Real-Markt derzeit vor allem in den sozialen Medien. Der letzte Verkaufstag wird Samstag, 12. März, sein, teilt die Pressestelle von Real mit. Der Markt werde weiterhin mit Waren beliefert, betont der Sprecher. Die Rabatte gelten nur für das Non-Food-Sortiment, also Textilien oder Elektro-Kleingeräte. Sollten am letzten Tag nicht alle Frischwaren abverkauft werden, würden diese der Tafel gespendet. Die weitere nicht abverkaufte Ware werde Kaufland übernehmen – der Konzern öffnet den Markt dann am Mittwoch, 16. März, wieder. Die 102 Mitarbeitenden werden von Kaufland übernommen.