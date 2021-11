Das Real-SB-Warenhaus in der Landauer Dammühlstraße wird zum 14. März vom Großflächen-Discounter Kaufland übernommen. Das hat das Düsseldorfer Unternehmen gestern auf seiner Homepage veröffentlicht. Kaufland gehört wie Europas größter Lebensmitteldiscounter Lidl zur Schwarz-Gruppe mit Sitz in Neckarsulm. Zur Zukunft der beiden Real-Häuser in Ludwigshafen und Mutterstadt gibt es noch keine offiziellen Informationen. Beide Häuser stehen jedoch auf der im Januar dieses Jahres vom Bundeskartellamt genehmigten Liste jener Warenhäuser, die Edeka übernehmen darf.

In der Pfalz gab es sieben Real-Märkte. Für fünf davon ist die Entscheidung nun getroffen. Kaiserslautern gehört künftig unter der Marke Marktkauf zu Edeka, Germersheim und Landau zu Kaufland. Bereits geschlossen sind die Märkte in Frankenthal und Haßloch.