Es ist Zeit für eine Verkehrswende in Landau. Radfahren ist gut fürs Klima und für die Gesundheit. Doch Radfahrer sind auch Menschen. Sie suchen sich die einfachsten, schnellsten und kürzesten Wege zu ihrem Ziel. Der Arzheimer Ortsbeirat hat im August mehr als deutlich gemacht, dass die Arzheimer den jetzt ausgebauten Wirtschaftsweg nicht als Radweg nutzen werden. Sie werden auch in Zukunft den direkten Weg in die Stadt fahren.

Doch trotz dieser klaren Aussage, dass ein Ausbau nicht nötig ist, wird ein Feldweg, der durch einfache Mittel befestigt werden könnte, asphaltiert. Damit wird eine Fläche von knapp 2400 Quadratmetern versiegelt. So wird ein Wirtschaftsweg zu einem Naherholungsgebiet. Angenehm für Menschen, die in den angrenzenden Hochhäusern wohnen, aber kein Beitrag zum Klimaschutz.

Wer die Verkehrswende will, muss redlich argumentieren, muss Menschen dafür begeistern, ihre Argumente ernst nehmen und eigene Planungen anpassen. Wer stattdessen ein kleines Naherholungsgebiet mit einem Rollator- und Kinderwagen gerechten Weg, mit Obstbäumen und einer Sitzgruppe will, soll dies von Anfang an sagen. Das ist auch schön, aber kein Klimaschutz.