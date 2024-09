Am 18. November beginnt im ehemaligen Universum die Spielzeit des Palais. Die Zeit drängt, denn noch ist das alte Kino im Rohbauzustand. Jetzt soll noch ein kompletter Neubau hochgezogen werden.

Am Queichufer beim früheren Universum-Kino an der Königstraße ist ein Bagger vorgefahren. Er wird in ein paar Tagen mit dem Aushub für eine Bodenplatte beginnen. Denn unmittelbar vor dem