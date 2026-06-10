Sein „Do-de-Dom“-Gedicht ist ein herzgreifender pfälzischer Klassiker. Nun ist der Liedermacher, Mundartdichter, Autor, Dramaturg und Journalist Michael Bauer in Herxheim gestorben. Das hat eine Sprecherin des Theaters Chawwerusch, dem Bauer lange Jahre verbunden war, bestätigt. In Kaiserslautern geboren, erlangte der stets streitbar Gebliebene durch seine sprachspielerische Lyrik und ironische Prosa im pfälzischen Dialekt Berühmtheit. Zusammen mit dem Künstler Xaver Mayer schuf er den „Kläänen Pälzer“ für die „Sonntag aktuell“, eine weitsichtige Symbolfigur. Und richtig betrachtet war er selbst eine. Er wurde 79 Jahre alt. (ausführlicher Nachruf folgt.)