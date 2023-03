Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der bunkerähnliche Klotz an der Ecke König-/Reiterstraße in Landau kommt weg. Jahrelang war die Entwicklung dieses Grundstücks am Kreisel blockiert, die Eigentümer haben sich die Zähne daran ausgebissen. Nun traut sich der neue Besitzer an etwas Neues.

Das Gebäude passt nicht in die Innenstadt. Seit vielen Jahren schon ist es vielen Landauern ein Dorn im Auge. Armin Schowalter, für die SPD im Stadtrat, hatte Anfang 2016 auf Facebook