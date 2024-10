In der Debatte um die Landauer Straßennamen haben nun die Bürger am Sonntag, 9. Februar, in einem Bürgerentscheid das letzte Wort. Das hat der Stadtrat am Dienstag entschieden. Grund für die erneute Verhandlung des Themas im Stadtrat war die erfolgreiche Durchführung eines Bürgerbegehrens gegen die Entscheidung des Stadtrats im April. Die Initiatoren hatten 2854 gültige Unterschriften gegen die Umbenennung von Hindenburg-, Kohl-Larsen- sowie Hans-Stempel-Straße gesammelt. Der frühere Reichspräsident Hindenburg gilt als Steigbügelhalter Hitlers, Ludwig Kohl-Larsen war Rassist und seit 1930 in der NSDAP aktiv, Hans Stempel hat sich für Nazi-Täter als schuldlose Opfer eingesetzt. Aus diesen Gründen hatte der Stadtrat entschieden, die nach den Personen benannten Straßen umzubenennen.