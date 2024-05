Die Hindenburg-, die Kohl-Larsen- und die Hans-Stempel-Straße in Landau werden umbenannt. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend mit Mehrheit entschieden. Künftig sollen die Straßen Am Zoo (Hindenburgstraße), Maria-Sibylla-Merian-Straße (Kohl-Larsen-Straße) und Margot-Stempel-Lebert-Straße (Hans-Stempel-Straße) heißen. Für die Umbenennungen haben die Grünen, die SPD, die Fraktion Pfeffer und Salz, Die Linke, der Vertreter der Partei Die Partei und Oberbürgermeister Dominik Geißler gestimmt. Für einen Beibehalt der bisherigen Namen votierten die CDU, die FWG, die FDP und der AfD-Vertreter. Die Entscheidung hatte sich in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses bereits abgezeichnet. Mehr zum Thema lesen Sie hier