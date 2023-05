Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hätte der Spaziergang für die Landauerin und ihre beiden Vierbeiner ein Höhepunkt des Wochenendes werden sollen, doch dann geschah das Unglück. Merlin verschwand im Wasser. Die Feuerwehr konnte den fünfjährigen Rüden nur noch tot bergen. Er war ertrunken.

Die ausgiebigen Regen- und Schneefälle, die am Freitag und Samstag in der Pfalz vielerorts für Katastrophenlagen sorgten, setzten in der Südpfalz unzählige Wiesen