Politiker und Amtspersonen haben oft noch Nebenämter und verdienen damit Geld dazu. Das ist natürlich auch in Landau so. Was Geißler, Hartmann und Dürphold noch bekommen.

Ein Oberbürgermeister ist ja nicht nur ein Oberbürgermeister – meist nimmt er auch andere Aufgaben und Mandate wahr, die sein Amt mit sich bringt. Das ist bei Dominik Geißler (CDU) so, das war aber auch bei seinen Vorgängern nicht anders. Doch welche Ämter sind das – und wofür wird er bezahlt? Darüber gibt die Stadtverwaltung einmal jährlich im Hauptausschuss Auskunft.

Das meiste Geld kommt von der Sparkasse

Dominik Geißler hat zusätzlich zu seinem Amt als Oberbürgermeister noch 48 Nebentätigkeiten, die überwiegend zu seinem Amt gehören, oder Ehrenämter. Für 13 davon erhält er Geld. Der größte Brocken kommt von der Sparkasse Südpfalz – hier erhält Geißler rund 7750 Euro pro Jahr für die Mitgliedschaften im Verwaltungsrat und im Kreditausschuss. Jeweils 1300 Euro bekommt er für seine Funktion als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Energie Südwest (EnSw) AG und der EnSw Netz. Dazu kommen 300 Euro pauschal für seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV).

Zusätzlich erhält er noch Geld, beispielsweise für die Teilnahme an Sitzungen als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtholding (240 Euro), in den beiden Gremien der Sparkasse (1850 Euro) oder auch für die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat oder in Ausschüssen der Region Rhein-Neckar (180 oder je 240 Euro).

Hartmann geht leer aus

Auch Dezernentin Lena Dürphold (CDU) bekommt zusätzlich zu ihrem Sold noch Nebenleistungen – und zwar genau zwei, obwohl sie 16 Nebenfunktionen hat. Sie erhält 1500 Euro jährlich als Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße und 82 Euro für die Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit. Beides ist an ihr Amt gebunden.

Bürgermeister Lukas Hartmann (Grüne) hingegen hat zwölf Nebenfunktionen – und keine davon wird finanziell honoriert.

Wie Hauptamtsleiter Michael Götz in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses erklärte, sind die Nebentätigkeiten und deren Honorierung unverändert gegenüber dem Vorjahr.