Dass die Sparkasse Südpfalz das Kaufhof-Gelände übernehmen und dort ihren neuen Hauptsitz bauen möchte, ist schon seit vergangenem Herbst bekannt. Jetzt meldet das Kreditinstitut: Der Neubau ist besiegelt. „Die Sparkasse Südpfalz hat das ehemalige Immobilienprojekt ,Stadttor’ gegenüber dem Landauer Haupt- und Busbahnhof gekauft“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Bank und des vorherigen Eigentümers Ehret+Klein. „In der kommenden Woche beginnt die Einrichtung der Baustelle an der Ecke Ostbahnstraße/Maximilianstraße.“ Über den Kaufpreis haben beide Parteien laut der Mitteilung Stillschweigen vereinbart.