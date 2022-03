Die Landauer Stadtverwaltung sagt den für Sonntag geplanten Lätare-Umzug und den Frühjahrsempfang ab. Das geht aus einer Mail hervor, die bereits am Freitag von Oberbürgermeister Thomas Hirsch an die Kitas verschickt wurde. Hirsch hätte „einen kleinen Empfang gefeiert, mit Musik, einer Ansprache und vielem mehr. Nun ist es leider so, dass die aktuelle Corona-Situation uns einen Strich durch die Rechnung macht“. Die Fallzahlen seien „so hoch, dass auch unser Gesundheitssystem vor großen Herausforderungen steht“. Das Risiko sei einfach zu hoch. Die Pressestelle der Stadtverwaltung hat für Montag weitere Informationen angekündigt.