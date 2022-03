Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße und das Vinzentius-Krankenhaus haben mit Personalausfällen zu kämpfen. Deshalb appellieren die Häuser zusammen mit Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch an die Bevölkerung.

Die Ausfälle könnten derzeit noch kompensiert werden, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Zudem seien derzeit viele Menschen gleichzeitig infiziert. „Das Virus erreicht aktuell eine bisher nicht gekannte Verbreitung in die Fläche“, betonen Seefeldt und Hirsch . Auch wenn durch die vergleichsweise mildere Omikron-Variante des Coronavirus und durch die Impfung die hohen Inzidenzen ihren früheren Schrecken ein Stück weit verloren hätten, so seien aufgrund der schieren Masse der aktuellen Infektionsfälle eben auch viele behandlungsbedürftige Fälle dabei.

„Entspannung zeichnet sich nicht ab“

Das Klinikum berichtet von 56 Mitarbeitenden, die wegen Corona ausfallen derzeit. Das Klinikum verschiebe weiterhin elektive, also nicht notwendige Eingriffe. Es seien keine Stationen geschlossen, das Klinikum sei aufnahmefähig, sagt Sprecherin Martina Weiß.

Im Vinzentius-Krankenhaus herrsche eine angespannte Lage, berichtet Stellvertretender Geschäftsführer Joachim Gilly. „Dabei stößt die Kompensation der Ausfälle zunehmend an die Grenzen. Die Stationen können deshalb wie in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt belegt werden, eine Station ist geschlossen.“ Notfälle würden weiterhin behandelt. Aber: „Eine Entspannung der Situation zeichnet sich aktuell nicht ab“, betont Gilly. Das Stift will auch weiterhin wie bisher umfangreich testen, auch wenn die gesetzlichen Vorgaben ausliefen.

Deshalb appellieren die Verantwortlichen an alle, sich regelmäßig testen zu lassen, bei Erkältungssymptomen Kontakte zu meiden und freiwillig Maske zu tragen. „Die Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagen Hirsch und Seefeldt.