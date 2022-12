Die SPD hält den neuen Landau-Takt für ein enttäuschendes Weihnachtsgeschenk, insbesondere für Nutzer aus den Stadtteilen und dort in besonderem Maße für Mörzheimer. SPD-Stadtratsmitglied Hannes Kopf, der in Mörzheim lebt, kritisiert erneut, dass die direkte Fahrt mit dem Bus nach Bad Bergzabern nicht mehr möglich ist. Der neue Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) habe damit ein Wahlversprechen gebrochen, weil er genau dies im Haustürwahlkampf in Mörzheim vollmundig versprochen habe. Jetzt schweige Geißler. Der Kreis hat die Fahrtroute der Linie 540 geändert, weil unter anderem wegen der neuen Ortsumgehung Impflingen Anschlüsse in Landau und der Kurstadt nicht mehr passten. Kopf kritisiert auch, dass es in Mörzheim zudem nur bei einem Stundentakt bleibe, obwohl es erklärtes Ziel in Landau sei, eine Verbesserung der Taktung zu erreichen. Kopfs Aussage ist nur teilweise richtig: Der Stundentakt wird in Mörzheim, Arzheim und Wollmesheim durch das neue Ruftaxi-Angebot VRN flexline ergänzt. Das findet der Sozialdemokrat zwar innovativ, doch die ältere Generation tue sich mit der App-basierten Bedienung schwer. Virtuelle Haltestellen seien übers Telefon schwer zu erkennen.

Für Schüler ärgerlich

Für massive Verärgerung sorge das Schulbusangebot, weil nicht mehr alle Haltestellen angefahren würden, so Kopf. Diese Ausdünnung hatte die Mobilitätsabteilung jedoch angekündigt. Entfallen sollten insbesondere solche Haltestellen, die nicht von jedem Bus angefahren wurden, sondern im Wechsel mit anderen Haltestellen. Trotzdem sollte die fußläufige Entfernung zur nächsten Bushaltestelle nicht mehr als 300 Meter betragen.

Kopf beklagt, dass die Schüler der Kars, des MSG und des OHG nun zum Westbahnhof laufen müssen und dort längere Wartezeiten hätten, denn die Abfahrt dort um 13.04 Uhr mit der Linie 532 sei nach der 6. Stunde um 13 Uhr nicht zu schaffen. Dies sei eine krasse Fehlplanung. Rückmeldungen von Eltern ließen befürchten, dass viele ihre Kinder mit dem Auto abholen werden.