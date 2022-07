Der künftige Landauer Oberbürgermeister, Dominik Geißler (CDU), kündigt an, dass sich in „absehbarer Zeit“ bei dem als „Seibel-Ruine“ bekannten Gebäude am Stiftsplatz etwas tun könnte. Es habe sehr intensive Gespräche mit den Eigentümern und den Investoren gegeben, sagt Geißler gegenüber der RHEINPFALZ. Es habe auch ein Architektenteam gewonnen werden können, das die finalen Unterlagen nun so aufbereite, dass es in recht naher Zukunft mit Baumaßnahmen losgehen könne.

Das Gebäude im direkten Umfeld der Stiftskirche steht seit über zwei Jahrzehnten leer. Im Juni ist ein Teil einer Mauer in den Hof eines Nachbargrundstücks gestürzt. Auch die Regionalsektion des Vereins Stadtbild Deutschland hat eine Petition dazu gestartet, auf der rund 1100 Unterschriften für eine denkmalgerechte Fertigstellung der Gebäude gesammelt wurden.