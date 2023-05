Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

[Aktualisiert 2.3.2023] Die Gerüchteküche brodelt schon eine Weile. Am 20. April wird der SBK-Compact in Landau geschlossen. Das Unternehmen will sich erst Ende der Woche dazu äußern. Aber die Bewohner des Horst machen ihrer Empörung schon Luft.

Seit vor drei Wochen durchgedrungen ist, dass die Landauer Kissel-Gruppe ihren SBK-Compact-Markt schließen wird, ist der große Einschnitt für den Horst Gesprächsthema Nummer