Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dienstag eröffnet die neu gebaute Filiale des Netto Marken-Discounts am alten Standort im Horstring in Landau. Eine Bäckerei hat dort nun genug Platz für einen Gastraum. Wohnungen über dem Markt gibt es keine.

Der neue Markt wirkt beim ersten Betreten geräumiger als vorher, die Gänge wirken etwas breiter. Von außen gewähren große Fenster einen Einblick auf die rund 1000 Quadratmeter