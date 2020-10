Zum ersten Mal in der 66-jährigen Geschichte wollte die Sesselbahn oberhalb von Edenkoben die Saison verlängern und auch an allen November-Wochenenden zwischen der Talstation in Höhe Schloss Villa Ludwigshöhe und der Rietburg schweben. Doch nach den jüngsten Corona-Beschlüssen ist die Saison mit dem kommenden Sonntag vorbei. „Die letzte Fahrt ist ab 16.45 Uhr von der Bergstation fällig“, sagt Betriebsleiter Frank Torn.

Ab dem 2. November müssen auch Freizeiteinrichtungen wie die Sesselbahn schließen. „Doch arbeitslos werden wir dann noch lange nicht“, so Torn. Die Revision werde sicher zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen. Coronabedingt war es in den Monaten April und Mai zu einem sechswöchigen Ausfall des Fahrbetriebs gekommen. Deshalb sollte die Saison ausgeweitet werden, zumal vor dem Ende des ersten Lockdowns umfangreiche Hygiene- und Abstandskonzepte realisiert wurden.

