Landau. Der Landauer Terrarien- und Wüstenzoo Reptilium hat am Freitag rund 7000 Euro Corona-Futterhilfe vom Land erhalten. Das teilt das Umweltministerium mit.

Die Soforthilfe übernehme rund 80 Prozent der Kosten für Futter, tierärztliche Behandlung und Medikamente während der Corona-bedingten Schließzeiten, sagte Umweltministerin Anne Spiegel bei der Übergabe des Förderbescheids in Landau. Die Soforthilfe wurde für den Zeitraum 21. Dezember bis 31. Januar ausgezahlt. Aktuell wurde diese Hilfsmöglichkeit bis zum 30. Juni verlängert. Neben der Corona-Futterhilfe können Zoos und Tierparks, die ihren Geschäftsbetrieb in der Pandemie einstellen oder stark einschränken mussten, gegebenenfalls auch Überbrückungshilfen des Bundes für kleine und mittelständische Unternehmen erhalten, heißt es weiter in der Mitteilung des Ministeriums.

Das Reptilium stand kurz vor der Insolvenz. Diese wurde durch die Auszahlung der Corona-Hilfe des Bundes in dieser Woche abgewendet, sagte Reptilium-Chef Uwe Wünstel am Mittwoch.