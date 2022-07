Die Mobilitätsabteilung der Stadt Landau setzt ihren Plan, als Beitrag zur Verkehrswende alle Stadtdörfer mit Radwegen an die Innenstadt anzubinden, konsequent um: Wie die Stadt jetzt mitteilt, wurde nun auch der Wirtschaftsweg zwischen der Kraftgasse und der Autobahn am Birnbach entlang neu asphaltiert. Dabei wurde auch die Schotterstrecke an der Autobahn befestigt. Der Weg ist Teil des Landauer Radwegenetzes und führt weiter entlang der Autobahn in Richtung Mörlheim und Herxheim. „Der vorher schon größtenteils asphaltierte Wirtschaftsweg befand sich in einem sehr schlechten Zustand mit zahlreichen Aufbrüchen, Rissen und Schlaglöchern; im letzten Teilstück zur Autobahn war er nur geschottert“, sagt Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne). „Jetzt kann der Weg wieder sicher und komfortabel befahren werden.“ Die erste Direktverbindung für Radler führte nach Arzheim. Wie berichtet, hatten einige Winzer Kritik an den Plänen geübt, weil sie fürchteten, von Radlern bei ihrer Arbeit behindert zu werden.

Nach Angaben der Stadt hat die Erneuerung des Wirtschaftswegs rund 48.000 Euro gekostet. Den weiteren Ausbau der Radwege-Infrastruktur zwischen der Kernstadt und den Stadtdörfern hat die Stadt für das Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ des Landes angemeldet. Ziel ist auch eine bessere Vernetzung der Stadtdörfer untereinander und weiter ins Umland. Auf der „To-do-Liste“ steht dabei unter anderem auch die alte K3 zwischen Arzheim und Ranschbach.