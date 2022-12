Vor ein paar Jahren war es der Aufreger schlechthin: Landau sei zu dreckig, Unrat, Hundekot, Kippen und Kaugummis ein echtes Problem. Der Stadtrat hatte 2018 auf Drängen der CDU einen Aktionsplan beschlossen und den Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) beauftragt, für Abhilfe zu sorgen. Mit Erfolg.

Der EWL hat gehandelt, auch ohne die damals von der CDU geforderten Arbeitseinsätze für Flüchtlinge und Hilfeempfänger, die bei SPD, Grünen und Pfeffer&Salz auf starke Kritik gestoßen waren, und beispielsweise neue Gerätschaften gekauft, mehr Hundekot-Beutel-Spender aufgestellt sowie die Fußgängerzone wiederholt nass reinigen gelassen. Offenbar mit Erfolg. Beschwerden bei der RHEINPFALZ über Dreckecken haben deutlich nachgelassen.

Über dieses subjektive Kriterium hinaus wird die Sauberkeit in der Stadt seitdem regelmäßig von einem unabhängigen Büro (Institut für Abfall, Abwasser, und Infrastruktur-Management GmbH, Infa) überprüft. Bei der jüngsten Analyse habe sich die Situation erneut verbessert, sagt der Verwaltungsratsvorsitzende Maximilian Ingenthron: „Wir befinden uns im Ranking mit ähnlichen Städten im oberen Drittel.“ bei der Smartphone-basierten Untersuchung werden die Fußgängerzone, ausgewählte Straßen Sehenswürdigkeiten und Parkplätze auf Verschmutzungskriterien wie übervolle Papierkörbe, wilde Müllablagerungen, Scherben, Graffiti, Unkraut sowie Zigaretten und Kaugummis untersucht.

Mehr Unrat in Fußgängerzone

Insgesamt liegt Landau laut Infa im Vergleich zu ähnlichen Städten am unteren Rand der Verschmutzungskriterien. Bei Parkplätzen und Straßen sowie Sehenswürdigkeiten hat sich der Zustand seit der letzten Erhebung 2020 nochmals deutlich verbessert, in der Innenstadt dagegen leicht verschlechtert. Das passt zur Feststellung des EWL, dass dort deutlich mehr Unrat eingesammelt wurde, darunter sehr viel Verpackungsmüll. Der hatte auch in den gelben Säcken deutlich zugenommen – beides Folgen der Pandemie, weil die Menschen weniger in der Gastronomie verzehrt und mehr Essen zum Mitnehmen gekauft haben.

Jedenfalls war es in sechs Gassen der Innenstadt geringfügig schmutziger als zwei Jahre zuvor, in vier weiteren dagegen sauberer. In der Rubrik Sehenswürdigkeiten hatten die Prüfer unter anderem an den Taxiständen am Bahnhof mehr Dreck gefunden, doch bei der Festhalle, im Südpark, am Obertorplatz, bei der Stadtbibliothek oder auch am Danziger Platz und einigen weiteren Stellen war es sauberer. Das gilt auch für in dieser Hinsicht eher schwieriges Terrain wie den stark frequentierten Busbahnhof und den Bahnhofsvorplatz – ein Ergebnis, auf das EWL-Vorstand Bernhard Eck stolz ist.

mit Preis-Leistungsverhältnis zufrieden

Unterm Strich bescheinigt Infa Landau eine deutliche Verbesserung der Stadtsauberkeit, deutlich besseres Sauberkeit als in vergleichbaren Städten und eine überdurchschnittlich gute Reinigungsqualität in der Innenstadt und bei den Sehenswürdigkeiten. Gemessen am Aufwand ist Eck mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Anders ausgedrückt: Die Stadt könnte zwar noch sauberer sein, aber dann würden Aufwand und Kosten deutlich steigen.