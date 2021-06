Die Südpfalzmetropole ist spitze – jedenfalls was die Vermeidung von Müll angeht. Das teilt der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mit. Aber auch beim Müll wird sich die Corona-Pandemie wohl auswirken. Und das liegt nicht nur an den Online-Bestellungen.

494 Kilogramm Haushaltsabfälle verursachte jeder Landauer im Jahr 2019 – damit liegen die Städter unter dem landesweiten Durchschnitt. Denn dieser lag zu diesem Zeitpunkt bei 518 Kilogramm. Der Datensatz ist der jüngste – das liege laut EWL an Meldedaten und Bearbeitungszeiten. So sei belegt, dass die Landauer die Idee der Nachhaltigkeit verinnerlicht hätten, kommentiert Bürgermeister Maximilian Ingenthron (SPD) als EWL-Verwaltungsratsvorsitzender. „Denn der beste Abfall ist der, der gar nicht erst anfällt.“

Besonders wenig fällt laut EWL in Restabfalltonnen an: rund 106 Kilogramm pro Person im Jahr. Der Landesdurchschnitt liegt deutlich höher – bei 142 Kilogramm pro Person und Jahr. Der EWL erklärt dies mit einer gewissenhaften Mülltrennung, denn parallel zum sinkenden Restabfall hätten sich die Mengen in der Bio- und der Papiertonne etwas nach oben entwickelt. „Das ermöglicht ein effizientes Recycling. Die sauber getrennten Reste können so wieder in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werden“, erläutert Matthias Bauer aus der EWL-Abfallabteilung.

Wie sich die Pandemie auswirkt

Aber: Die Daten sind aus dem Jahr 2019 – also vor Beginn der Pandemie und dem Lockdown. Und im vergangenen Jahr sind die Zahlen nach oben gegangen, teilt der EWL mit. 2020 wurden in Landau rund 1770 Tonnen Leichtverpackungen über die gelben Säcke und Tonnen eingesammelt, das sind 179 Tonnen mehr als 2019. Vergleichswerte zum Bundesland liegen noch nicht vor. Eine Erklärung: Wegen des Lockdowns wurden mehr Mahlzeiten als zuvor üblich zu Hause zubereitet. Gastronomie oder Kantinen waren lange Zeit geschlossen. Nicht nur das Essverhalten hat zum Anstieg beim Verpackungsabfall geführt – laut EWL trägt dazu auch der Boom des Versandhandels bei. Mit der Rückkehr ins öffentliche Leben, schätzt Bauer, könnten diese starken Effekte wieder zurückgehen, wobei eine geringfügige Steigerung sich wahrscheinlich dauerhaft etablieren werde.

Der EWL kündigt eine Reaktion auf diese Daten an: Die Gelben Tonnen, die in weiteren Teilen der Stadt eingeführt werden, könnten also größer ausfallen. Die Erfahrungen mit den Tonnen in den Ortsteilen seien positiv, auch weil sie wetterfest sind und zudem eine positive Auswirkung auf das Stadtbild haben, teilt der Betrieb mit.