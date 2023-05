Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sobald sich der Verkehr staut, heißt es: Rettungsgasse bilden. Verhalten sich die Autofahrer vorbildlich, können Einsatzkräfte schnell zu der Unfallstelle gelangen. Bei einem Fahrzeugbrand auf der A 65 bei Landau hat ein 72-Jähriger den Weg missbraucht, um selbst voranzukommen. Ein Polizist berichtet.

Es war am Freitag gegen 14 Uhr, als sich Polizeikommissar Sebastian Schlimmer mit dem Dienstwagen auf der A 65 in Richtung des Rasthofs Pfälzer Weinstraße aufmachte. Dort in der Nähe