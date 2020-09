Ein Autofahrer hat am Freitag auf der A65 zwischen der Abfahrt Landau-Nord und dem Rasthof Pfälzer Weinstraße Ost eine Rettungsgasse missbraucht. Ihm sei der Stau offensichtlich zu lang gewesen, sodass er die Gasse zu seinen Gunsten befuhr, teilte die Landauer Polizei mit. Der Mercedes Sprinter habe über mehrere Kilometer die Bahn blockiert und dadurch Einsatzfahrzeuge behindert, die auf dem Weg zu einem brennenden Pannenfahrzeug waren. Dem Mann blüht jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Außerdem erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro, sowie zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.