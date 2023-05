Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine öffentliche Diskussion über die Baukultur in Landau kann fruchtbar sein. Es gibt schon zu viele fantasielose Neubauten.

Wie modern sind die Neubauten unserer Zeit? Und was ist zeitgemäß? Das sind spannende Fragen. Zumal in Landau, wo die Stadt ihr Gesicht so schnell verändert, dass es einem schwindelig wird.