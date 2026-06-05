Die Südpfalz-Therme in Bad Bergzabern schließt von Montag bis Dienstag, 8. bis 16. Juni, für ihre neuntägige Revision. In dieser Zeit stehen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie weitere technische und bauliche Arbeiten an. Geplant ist nach Angaben der Staatsbad Bad Bergzabern GmbH unter anderem die Inbetriebnahme der neuen Wassertechnik. Sie ist seit dem vergangenen Jahr in mehreren Bauabschnitten während des laufenden Betriebs eingebaut worden. Zudem sind Renovierungen in der Sauna und im Wellnessbereich vorgesehen. „Trotz umfangreicher Arbeiten ist es uns mit guter Vorbereitung und Koordination und vor allem dem Engagement der Mitarbeiter wieder gelungen, die Schließzeit auf sportliche neun Tage zu begrenzen, um schnellstmöglich wieder für den Gast da zu sein“, erklärt Geschäftsführerin Sandra Reichenbacher.

Während der Schließung ist der Empfang laut Mitteilung von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr für Reservierungen, den Gutscheinverkauf und Informationen besetzt. Ab Mittwoch, 17. Juni, öffnet die Therme wieder zu den gewohnten Zeiten ab 9 Uhr. Infos und Einblicke gibt es im Revisionstagebuch der Südpfalz Therme auf ihren Social-Media-Kanälen. Außerdem informiert die Staatsbad Bad Bergzabern GmbH, Kurtalstraße 27, Telefon 06343 934010, E-Mail info@suedpfalz-therme.de, unter www.suedpfalz-therme.de.