Nach der Schließung des SBK-compact-Marktes im Horst am Donnerstag wird sich die Stadt um eine Nachnutzung kümmern. Mit Zustimmung des Eigentümers werde die Immobilie in der Taubensuhlstraße von der städtischen Wirtschaftsförderung in ihr Vermittlungsportal aufgenommen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Ob eine Anschlussnutzung als Einkaufsmarkt möglich sei, stehe zwar noch nicht fest, sei aber eher unwahrscheinlich. Auch die Stadt sieht in der Schließung einen Verlust für die Bewohnerinnen und Bewohner im Horst – auch wenn sich im vergangenen Jahr der dortige Netto-Markt vergrößert hat und es nicht allzu weit zum Vollsortimenter Kaufland an der Dammühlstraße sei. Über den ausgebauten Landau Takt seien diese und andere Märkte auch besser zu erreichen als früher.

Pressesprecherin Sandra Diehl erklärt weiter, dass das Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ dazu diene, die Wohn- und Lebensqualität im Horst zu verbessern. Dazu zähle auch die Nahversorgungssituation. Auf dem Gelände des ehemaligen Obsthofs Pfaff an der Fichtenstraße gebe es erste Überlegungen, außer der dort vorgesehenen Wohnbebauung gegebenenfalls auch einen Lebensmittelmarkt zu integrieren. Ob das gelingen werde, sei derzeit noch offen. In Kürze werde sich aber schon der Bauausschuss mit dem Thema befassen.