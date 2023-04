Schon im Februar brodelte die Gerüchteküche, nun machen es auch Hinweisschilder in Markt offiziell: Am Donnerstag wird der SBK-Compact in der Taubensuhlstraße im Landauer Horst für immer geschlossen. Der große Einschnitt hatte bereits, kurz nachdem das bevorstehende Aus durchgedrungen war, in der Bevölkerung für Bedauern und Enttäuschung gesorgt. Gerade für ältere Menschen sei er eine gut erreichbare Einkaufsmöglichkeit und auch ein Treffpunkt, hatte Traudel Heß, Vorsitzende des Gemeindeausschusses der Kirchengemeinde St. Elisabeth, gegenüber der RHEINPFALZ geäußert. Die Kissel-Gruppe, zu der der Markt gehört, wollte sich damals auf Anfrage der RHEINPFALZ nicht zu den Gründen äußern. Pressesprecherin Christin Arto teilte lediglich mit, dass niemand entlassen würde, sondern dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergleichbare Stellen in anderen Märkten angeboten bekämen. Auch auf eine erneute Anfrage zur Schließung regierte die Landauer Einzelhandelskette bis Redaktionsschluss nicht. Die Kissel-Gruppe betreibt noch einen weiteren Compact-Markt, zwölf SBK-Märkte, neun Edeka-Kissel-Märkte, zwei C&C-Großmärkte, die Metzgerei Pfälzer Spezialitäten, die vegane Eigenmarke Vedschi GmbH und die Kissel-Bäckerei. Die Unternehmensgruppe beschäftigt in der Region 1100 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2021 einen Bruttoumsatz von 165 Millionen Euro.