In der Edenkobener Tanzstraße hat am Dienstag ein neuer DHL-Paketshop eröffnet. Das Geschäft ist in einem Obst- und Gemüseladen integriert und hat nach Angaben der Deutschen Post 50,5 Stunden die Woche geöffnet. Dort können Kunden unter anderem Pakete versenden und abholen sowie Briefmarken kaufen. Ein weiterer Paketshop befindet sich am Edenkobener Stadtrand, und zwar im SBK-Markt in der Luitpoldstraße. Kürzlich war die Verärgerung von Bürgern groß, als sie von der Schließung der Postfiliale in der Bahnhofstraße hörten. Ältere Bürger hatten gegenüber der RHEINPFALZ darüber geklagt, weil es für sie nicht so einfach sei, weitere Wege für Postangelegenheiten zurückzulegen.