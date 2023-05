Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die neuen Einbahnstraßen in Landau sind ein Aufregerthema. Auch zum Wochenende sind die Falschfahrer noch zu Dutzenden in Weißquartier- und Reduitstraße unterwegs. Geschimpft ist schnell, doch in der Sache sollte man genauer hinschauen.

Seit Anfang der Woche stehen die Stadt und insbesondere der Beigeordnete für Mobilität, Lukas Hartmann (Grüne), wegen der neuen Verkehrsführung zwischen Weißquartierplatz und Gloria