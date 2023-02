Am kommenden Montag beginnen die vorbereitenden Arbeiten für den ersten Bauabschnitt zur Neugestaltung der Königstraße. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden zunächst zwischen Queich und Martin-Luther-Straße der Asphalt abgefräst und Gehwege zurückgebaut. Bevor dann die Kanal-, Tief- und Straßenbauarbeiten losgehen können, muss die Straße auf mögliche Kampfmittel im Boden untersucht werden. Das geschieht voraussichtlich bis Ende Februar. Danach werden im Zuge des ersten Bauabschnitts alle Ver- und Entsorgungsleitungen inklusive Hausanschlüssen erneuert. Erst dann startet in einem zweiten Schritt die eigentliche Neugestaltung der Straße.

Der Straßenabschnitt wird gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Weißquartierstraße und die Neumühlgasse. Die Pläne zum Ausbau der Königstraße sind auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/königstraße zu finden.

Baumallee wandert

Gut zu wissen: Ein Teil der „Wanderbaumallee“, also der Bäume in begrünten Pflanzkübeln, die seit rund zwei Jahren die Königstraße zieren, zieht im Zuge der Baustelleneinrichtung weiter und wird künftig in der Friedrich-Ebert-Straße und der Cornichonstraße zu finden sein. Dort dienen sie der Begrünung und der Verkehrsberuhigung.