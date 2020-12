Es wird wieder eine Corona-Ambulanz in Landau geben. Das kündigen die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße an. Damit soll es neben der gemeinsamen Teststation der beiden Kommunen eine weitere Anlaufstelle für Menschen aus Stadt und Kreis mit Covid-19-Symptomen in der Südpfalz geben – und die Hausärzte sollen entlastet werden. Untergebracht wird die Corona-Ambulanz auf dem Gelände des Vinzentius-Krankenhauses in Landau, die offizielle Eröffnung ist am Freitag geplant. In der Ambulanz sollen Menschen auch untersucht und behandelt werden können. Träger ist die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz.

Teststation weiter in Betrieb

Zudem betreiben Stadt und Kreis weiterhin die Teststation In den Grabengärten am Messegelände. Diese ist bis auf Weiteres montags, dienstags und donnerstags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Zusätzlich sind Corona-Tests samstags von 10 bis 16 Uhr möglich. Die Kommunen bitten darum, dass die Station mit dem Auto angefahren wird. Wer sich testen lassen will, benötigt zwingend eine sogenannte „Laborüberweisung“ von einem Arzt. Ohne Laborüberweisung werden nur Kontaktpersonen getestet, die das Gesundheitsamt im Vorfeld namentlich bei der Teststation angemeldet hat.