Asklepios greift nach Landau. Das private Gesundheitsunternehmen übernimmt das MVZ Südpfalz. Die Versorgungslandschaft verändert ihr Gesicht.

Gesundheitsleistungen haben Hochkonjunktur. Kein Wunder in einer überalterten Gesellschaft. Der private Anbieter Asklepios hat die Zeichen der Zeit erkannt und reagiert. Längst betreibt er in der Südpfalz nicht mehr nur Krankenhäuser in Germersheim und Kandel.

Auf mittlerweile vier Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und ein Hausarzt-MVZ mit vier Ärzten kann Asklepios verweisen: in Kandel, Germersheim, Herxheim und Annweiler. Dazu kommt ab April das MVZ Südpfalz in Landau mit zehn Medizinern. Damit macht Geschäftsführer Frank Lambert in der Südpfalzmetropole einen wichtigen Punkt.

Während das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße und das Vinzentius-Krankenhaus seit Monaten über eine Fusion verhandeln, setzt Lambert sein Konzept der dezentralen Versorgungseinrichtungen für ambulante Behandlungen um. Medizinische Versorgung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten geht nur über Effizienzsteigerungen.

Die Asklepios Südpfalzkliniken haben ihren Umsatz im vergangenen Jahr gegenüber 2019 um 56 Prozent auf 84 Millionen gesteigert. Auch die Belegungs- und die Mitarbeiterzahlen sind gestiegen, und das entgegen dem Trend in der Krankenhauslandschaft. Macht da ein Privater den Kollegen in Landau vor, wie es geht?

Es ist ein gutes Zeichen, dass ein Privatunternehmen aus der Gesundheitsbranche an den Standort glaubt. Die Bürger jedenfalls können nämlich derzeit nicht darauf vertrauen, dass Stadt und Landkreis die Versorgungssicherheit in Landau für sie aufrecht erhalten können. Zumal Mitarbeiter die Flucht ergreifen, wie zuletzt eine Handchirurgin, die im Landauer Klinikum nun schmerzlich vermisst wird. Die Fusion kann schiefgehen. Je länger der Prozess dauert, umso schwieriger wird es für die Patienten.