Der Prozess zum Missbrauchsfall Edenkoben geht in die Zwangspause. Wegen seiner Krebserkrankung wird der angeklagte 62-Jährige am Montag operiert. Wann es weitergehen kann, ist unklar. Auch ein Platzen des Prozesses kann nicht ausgeschlossen werden. Wie das Aus verhindert werden kann und was der vierte Verhandlungstag am Freitag brachte, lesen Sie im ausführlichen Artikel.