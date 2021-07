Für Sorge unter Eltern hatte die Warnung einer Mutter aus Schwanheim gesorgt, dass ein vermummter Mann unterwegs sei, der ihre zehnjährige Tochter und deren Freundin verfolgt habe. Knapp 1300-mal wurde der Facebook-Post geteilt. Die Kinder hätten ihn am Hauensteiner Schwimmbad, auf dem Fahrradweg Richtung Lug hinter einem Baum und am Schwanheimer Spielplatz in einem Gebüsch entdeckt. Durch den Zeugenhinweis einer anderen Mutter, deren Tochter sich ebenfalls beobachtet gefühlt habe, hat die Polizei am Montag einen Verdächtigen ausfindig gemacht, ihn in Gewahrsam genommen und einem Arzt überstellt. Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Freitag auf Anfrage mitteilt, befindet sich der Mann weiterhin in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus. Ein Grund für eine Einweisung in eine geschlossene Abteilung liegt nach Ansicht der Behörde nicht vor. Der Mann habe die Kinder erschreckt, aber es sei nichts passiert, was eine Unterbringung rechtfertige. Die Polizei Dahn hatte bereits betont, dass die Gewahrsamnahme eine präventive Vorgehensweise gewesen sei und keine strafbaren Handlungen begangen worden seien. Die Ermittlungen dauern an.