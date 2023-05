Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pläne zur Lithium-Gewinnung in der Südpfalz machen Fortschritte. In Kürze steht eine großflächige Untersuchung des Untergrunds an. Die Südpfälzer kennen das Verfahren von der Ölsuche.

Das Karlsruher Unternehmen Vulcan Energie hat angekündigt, im September seine dreidimensionale Erkundung des Untergrunds