Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfalzwerke AG Ludwigshafen hat am Donnerstag ihr Geothermiekraftwerk in Insheim an die Vulcan-Gruppe, Karlsruhe, verkauft. Dort soll künftig vor allem Lithium produziert werden. Ein wichtiger Abnehmer ab 2026 ist VW.

Diese Pläne, die im Januar greifen, haben die beiden Unternehmen am Donnerstagnachmittag nach der notariellen Vertragsunterzeichnung in einer digitalen Pressekonferenz mit der RHEINPFALZ mitgeteilt. Einen