Dem Normalbürger ist nicht zu vermitteln, dass in der Annweilerstraße schon ein Jahr eine Ampel steht, weil ein Bauherr nicht fertig wird.

Seit nunmehr einem Jahr regelt eine Behelfsampel in der stark befahrenen Annweilerstraße in Landau den Verkehr. Grund ist ein Bauprojekt. Dafür wurde ein Kran aufgestellt – auf einer Spur der Straße. Die notwendige Teilsperrung sorgt nicht nur regelmäßig für Behinderungen, vor allem für Fußgänger und Radfahrer ist es dort gefährlich. Und noch ärgerlicher ist: Der Bau sollte eigentlich schon im vergangenen Sommer fertig sein. Sollte.

Die Sperrung wurde hingegen verlängert – bis Mai 2026. Und auch danach könnte die Stadt die Verlängerung der Verlängerung genehmigen. Den Bauherren kostet jeder Quadratmeter Straße 1,50 Euro Miete pro Monat. Da muss man zumindest deshalb nicht auf die Tube drücken.

Bauprojekte können sich ziehen. Keine Frage. Es ist auch grundsätzlich gut, dass sich die Stadt nicht bei Bauherren bereichern will, wenn diese den öffentlichen Raum für ihr Projekt brauchen. Doch im Fall des Baus in der Annweilerstraße ist dem Otto-Normal-Bürger nicht zu vermitteln, warum ein Projekt sich zieht wie Kaugummi, obwohl dessen Fertigstellung vom Bauherren für August 2025 angekündigt worden war. Es wirkt, als nutze hier einer die recht günstigen Straßenmietpreise aus.