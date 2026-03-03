Seit einem Jahr regelt eine Ampel den Verkehr in einer viel befahrenen Straße in Landau. Grund ist ein Bauvorhaben. Ob ein Ende in Sicht ist? Unklar.

Seit März vergangenen Jahres wird in der Annweilerstraße gegenüber der Aldi-Einfahrt ein Mehrfamilienhaus gebaut. Unter anderem aus Gründen der Standsicherheit eines Krans wurde eine Spur der viel befahrenen Straße gesperrt. Seither regelt eine Behelfsampel den Verkehr. Das hat immer wieder für Kritik gesorgt, sei es von Verkehrsteilnehmern oder Anwohnern. Seit einiger Zeit können Auto- und Radfahrer über eine Anzeige der Ampel auch erkennen, wie viele Sekunden die Rotphase noch andauert. „Das ist ja schön. Noch besser aber wäre es, wenn die Ampel auch anzeigen würde, in wie vielen Tagen die Baustelle endlich fertig ist“, kommentierte neulich ein Landauer ironisch. Wie lange wird es also noch dauern?

Als der Kran gestellt wurde, hieß es seitens der Stadtverwaltung, das Projekt werde laut dem Bauherrn kurz nach der Eröffnung der umgebauten Aldi-Filiale im Juli fertig, also im August 2025. Bis dahin sei auch die Sperrung genehmigt. Der Aldi wurde fertig, das Bauprojekt nicht. Die Stadt verlängerte die Nutzung der Straße für den Kran auf Anfrage des Bauherrn bis Mai 2026. Für die in Anspruch genommene öffentliche Fläche in der Annweilerstraße müsse der Bauherr pro Quadratmeter und Monat 1,50 Euro zahlen. So sei es in der Sondernutzungssatzung der Stadt geregelt, wie die Verwaltung betonte.

Sperrung könnte über Mai hinaus andauern

Wie das Rathaus nun auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, kann es grundsätzlich über Mai hinaus zu einer Verlängerung kommen. „Eine feste maximale Nutzungsdauer für eine solche Straßensperrung gibt es nicht. Bauunternehmen beantragen die Sperrungen grundsätzlich für den Zeitraum, den sie für ihre Arbeiten benötigen. Ob eine Verlängerung möglich ist, prüfen wir immer im Einzelfall. Dabei wägen wir den tatsächlichen Baufortschritt und den notwendigen Platzbedarf sorgfältig gegen die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ab“, betont die Stadtverwaltung.

Aktuell liege kein Antrag auf Verlängerung der bestehenden Regelung über Mai hinaus vor. Nach Abschluss der Arbeiten könnten für weitere Gewerke jedoch erneut Verkehrsbeschränkungen erforderlich werden – ob und in welchem Umfang, lasse sich derzeit nicht sagen, so die Stadt.