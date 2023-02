Die Stadt investiert in diesem Jahr rund 10,5 Millionen Euro in die Erweiterung von drei Grundschulen. Sie reagiert damit auf steigenden Schülerzahlen.

Schuldezernent Maximilian Ingenthron (SPD) und Lukas Hartmann (Grüne), Dezernent für das Gebäudemanagement (GML) der Stadt, haben sich nach Mitteilung der Verwaltung bei Ortsterminen einen Eindruck vom Fortschritt der Arbeiten verschafft, zusammen mit GML-Werkleiter Stephan Hirth, dessen Stellvertreter Markus Baumgärtner und Schulamtsleiter Ralf Müller.

Ingenthron, einst selbst Schüler auf der Wollmesheimer Höhe, sagte: „Nirgendwo wirkt sich Bevölkerungswachstum so unmittelbar aus wie an den Schulen.“ Die Stadt gebe viel Geld aus, um die Schulen in Landau zu modernisieren, zu erweitern und an die Entwicklungen der Zeit anzupassen. Es könne kaum eine sinnvollere und nachhaltigere Investition für ein Gemeinwesen geben als in Kita- und Schulbauten, sagten Ingenthron und Hartmann.

Viel mehr Einschulungen

An der Thomas-Nast-Grundschule wird zurzeit ein dreigeschossiger Erweiterungsbau mit 1200 Quadratmetern Fläche errichtet. „Wir bauen fünf zusätzliche Unterrichtssäle, außerdem einen Mehrzweckraum, eine Mensa, eine behindertengerechte Toilette und einen Aufzug“, informiert Hartmann. Das sei auch dringend nötig: „Unsere Schulentwicklungsplanung zeigt für den Schulbezirk Thomas Nast einen starken Zuwachs an Schülerinnen und Schülern – von 58 Einschulungskindern im Schuljahr 2019/2020 auf 94 gemeldete Einschulungskinder im Schuljahr 2024/2025“, so Ingenthron.

Das neue Gebäude wurde aus Stahlbeton gebaut und erhält eine moderne Wärmedämmung und Lüftung sowie im Innern Akustikdecken, LED-Leuchten und interaktive Schultafeln. Die Rohbauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Derzeit erfolgen die Zimmerarbeiten. Zum neuen Schuljahr soll alles fertig sein.

Ressourcenschonende Heizung

Bei der Erweiterung der Grundschule Wollmesheimer Höhe sind die Rohbauarbeiten, die Dachabdichtung, der Estrich, die Fenster, der Innenputz und die Rohinstallation der Technik bereits abgeschlossen. Aktuell laufen die Fliesen- und Trockenbauarbeiten. Die Grundschule WoHö wird dreizügig ausgebaut, sodass sie künftig über zwölf Klassenräume verfügt. Energetisch entspreche der Erweiterungsbau als Energie-Plus-Bau dem neuesten Stand, so Hartmann. Der Neubau soll an die vorhandene Heizungsanlage angeschlossen werden. Damit können die neuen Räume mit der vorhandenen Wärmepumpe, durch Erdsonden und Photovoltaik beheizt werden. Die Arbeiten sollen zu Beginn des neuen Schuljahrs 2023/2024 abgeschlossen sein.

Auch in Queichheim steht der Rohbau für Erweiterung der Michael-Ende-Grundschule schon. Der zweigeschossige Teil erhält ein Satteldach mit Photovoltaikanlage. Der eingeschossige Mehrzweckraum auf der Nordseite bekommt ein begrüntes Flachdach. Der Eingang erfolgt über die Nordseite: Dort befindet sich ein Foyer, an das ein Mehrzweckraum, zwei Klassenräume, die Bibliothek, eine barrierefreie Toilette sowie das Treppenhaus angebunden sind. Für die barrierefreie Erschließung führt ein Aufzug vom Foyer ins Obergeschoss, wo sich neben drei Klassenräumen ein Elternsprechzimmer und weitere Toilettenräume befinden. Im Dachgeschoss wird die Haustechnik untergebracht. Geheizt wird über Luft-Wasser-Wärmepumpen. Gerade wird der Wegering um das neue Gebäude herum gepflastert. Zum neuen Schuljahr sollen die Kinder der Michael-Ende-Grundschule ihre neuen Unterrichtsräume beziehen können.