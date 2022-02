Die Grundschule Wollmesheimer Höhe bekommt räumlichen Zuwachs. Am Freitag war Spatenstich. Der Anbau, der voraussichtlich 1,46 Millionen Euro kostet, soll bis Januar 2023 fertiggestellt sein.

Den offiziellen Spatenstich am Freitagmorgen leitete Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) mit einer Schweigeminute für die im Kreis Kusel ermordeten zwei Polizisten ein. Er betonte, es sei wichtig, „ein Zeichen der Verbundenheit zu finden“. Die Gewerkschaft der Polizei hatte zuvor landesweit zu dieser Schweigeminute aufgerufen.

Zusammen mit Schuldezernent Maximilan Ingenthron (SPD), Lukas Hartmann (Grüne), Dezernent des Städtischen Gebäudemanagements (GML), GML-Werkleiter Michael Götz sowie der Schulleiterin Bärbel Schwenk-Kories und der Konrektorin Uta Dittrich schritt Hirsch danach zur eigentlichen Tat. Mit einer Schippe bewaffnet, starteten sie symbolisch die Bauarbeiten für den Anbau. Die Kosten des Projekts betragen aktuell 1,45 Millionen Euro, 60 Prozent davon werden vom Land gefördert.

Der ebenerdige Bau mit Flachdach soll laut Götz direkt an das bereits bestehende Gebäude der Grundschule anschließen. Mit 270 Quadratmetern wird die Schule damit um einen Unterrichtsraum, einen Mehrzweckraum und ein WC erweitert. Der gesamte Anbau wurde behindertengerecht geplant. Außerdem ist das Gebäude laut Götz statisch schon für eine spätere Aufstockung ausgelegt. „Auch die Möglichkeit für einen Aufzug haben wir eingeplant“, erklärte der Werkleiter.

Die Möglichkeit einer weiteren Vergrößerung sei notwendig, erklärt Hirsch, da in Zukunft ein Zuwachs an Grundschulkindern in der Stadt zu erwarten sei. Aktuell besuchen 194 Schüler die Grundschule auf der Wollmersheimer Höhe – Tendenz steigend.

„Wir als Schulfamilie sind dankbar, hier sein zu dürfen“, erklärte Konrektorin Uta Dittrich. Auch die Kinder freuten sich jeden Tag aufs Neue, wenn der Bagger vorfahre.