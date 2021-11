Die Stadtratsfraktion von Pfeffer&Salz fordert die schnellstmögliche Einrichtung eines Impfzentrums in der Stadt Landau. Träger soll die Kommune sein, sofern Land und Bund dies nicht übernehmen, teilt Gertraud Migl für P&S mit. Das Impfzentrum solle in der Festhalle entstehen.

Notfalls soll Stadt zahlen

Die Kommune solle angesichts der Dringlichkeit bei den Impfungen in die Bresche springen, schreibt Migl weiter. Es sei gerade für viele ältere Landauer nicht zumutbar, bis zum möglicherweise wiedereröffneten Impfzentrum in Wörthoder Neustadt oder ins Neustadter Hetzelstift zu fahren. „Der Anstieg der Coronainfektionen in Landau, die Auslastung der Krankenhäuser, die Belegung der Intensivstationen und die unzureichenden bisherigen Kapazitäten wie Impfbusse, einmalige Impfaktionen oder die Versorgung durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zeigen einen akuten und dringenden Handlungsbedarf auf.“ Die Stadt könne in Vorleistung treten, bis alle Finanzfragen geklärt sind.

Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am Dienstag über den Dringlichkeitsantrag entscheiden, fordert P&S.