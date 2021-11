[Aktualisiert 19.40 Uhr] Ein Teil der Ende September geschlossenen Impfzentren in Rheinland-Pfalz soll nun doch wieder geöffnet werden. Darauf hätten sich Land, Kommunen und Ärzteschaft geeinigt, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch am Freitag: „Wegen der steigenden Nachfrage sind wir in gemeinsamer Abstimmung über weitere zusätzliche Angebote. Dazu gehört auch die Nutzung der Räumlichkeiten der Impfzentren im Stand-By-Modus.“ Details sollten im Laufe der kommenden Woche geregelt werden. Ungeklärt ist noch, wer die Zentren betreiben und damit bezahlen wird – das Land, wie zuvor, oder die Kommunen.

Wörth: „Es fehlt nur noch die Zusage“

Drei Südpfälzer Verwaltungschefs aus Landau und den Landkreisen Südliche Weinstraße und Germersheim (alle CDU) reagierten am Nachmittag zunächst enttäuscht, dass das Zentrum in Wörth nicht dabei sei – trotz der landesweit höchsten Inzidenz im Kreis Germersheim. „Das Impfzentrum Wörth ist noch nicht abgelehnt“, sagt Landrat Fritz Brechtel (CDU) dann aber am Freitagabend gegenüber der RHEINPFALZ, „es fehlt nur noch die Zusage“.

Bislang hatte das Land eine Reaktivierung der Impfzentren mit der Begründung abgelehnt, das dafür benötigte ärztliche Personal würde dann in den Arztpraxen fehlen, die im Regelfall für die Corona-Impfungen zuständig bleiben sollten. Für den Fall, dass neue Virus-Mutationen den Einsatz neuer Impfstoffe nötig machen und zu einem neuerlichen Defizit führen würden, hatte die Landesregierung nicht alle der anfangs über 30 Impfzentren komplett aufgelöst und abgebaut. Neun Standorte in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier, Neustadt, Ingelheim, Wörth und Lahnstein gingen stattdessen in einen „Stand-By-Betrieb“ über.