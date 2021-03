Das Klosterbrückchen in Landau ist kein Wohlfühlort: Es ist schlecht ausgeleuchtet, mit Taubendreck und Graffiti verunreinigt und offenbar auch Treffpunkt zum Marihuanarauchen. Ein Brief einer Anliegerin mit entsprechenden Hinweisen war jetzt Thema im Bauausschuss. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat darauf hingewiesen, dass die Brücke in Kürze saniert wird. Dabei soll unter anderem die Mauer, die die Brücke der Länge nach teilt, zwar nicht abgerissen, wohl aber aufgelockert werden. Die Stadt will dort einen kleinen Platz schaffen. Noch in diesem Jahr soll der kleine Weg saniert werden, der den Stiftsplatz mit der Gerberstraße verbindet. Dort gebe es zwar schon vier Leuchten, was eigentloch ausreichen würde, es solle aber trotzdem noch für mehr Licht gesorgt werden, hat Hirsch der Anwohnerin geschrieben. Wenn sie dort noch einmal illegale Handlungen beobachten sollte, möge sie diese bitte der Polizei melden, bat der Oberbürgermeister. Er appellierte auch an Hauseigentümer, Taubenabwehrmaßnahmen zu treffen. Die Stadt habe ein Fütterungsverbot erlassen und könne nicht mehr gegen die Tiere tun.