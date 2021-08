Ein eigentlich freudiges Ereignis und seine Folgen: Nach einer Hochzeit in Hauenstein rutscht nun auch der Kreis Südliche Weinstraße in die Gefahrstufe Orange. Die Landrätin der Südwestpfalz hat heute weitere Informationen zur Feier preisgegeben.

Die Folgen einer Hochzeit in der Verbandsgemeinde Hauenstein weiten sich aus: Nun musste auch die protestantische Kita in Godramstein wegen eines Corona-Falls, der mit dem Fest in Verbindung steht, geschlossen werden. Erwischt hat das Virus ein Kind. Betroffen sind 53 Kinder und elf Erzieher, der betroffene Personenkreis werde getestet, teilt die Stadtverwaltung mit. Es ist die zweite Kindertagesstätte in der Südpfalz, die in Zusammenhang mit der Feier einen Corona-Fall zu verzeichnen hat. Auch die Infektion in der vor einigen Tagen geschlossenen Kita in Eußerthal steht in Zusammenhang mit der Vermählungsparty. Inzwischen wurde eine weitere Betreuungsperson der Kita positiv getestet.

Auch im Landkreis Südliche Weinstraße gilt wegen des Überschreitens des Grenzwertes von mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus innerhalb von sieben Tagen nun die Warnstufe Orange. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt. Demnach haben sich bei gut 110.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen 41 Menschen mit dem Virus angesteckt. Auch im Kreis tritt nun eine Corona-Task-Force zusammen, um über Reaktionen auf die Ausbreitung des Virus zu beraten – beispielsweise eine erweiterte Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Die Task-Force der Stadt Landau hatte am Dienstag entschieden, abzuwarten. Denn: Das Infektionsgeschehen sei eingrenzbar.

Mehr Kontrollen in Landau

Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch wiederholt in diesem Zusammenhang seinen Appell, private Feiern möglichst auf ein Minimum zu reduzieren. An diesem Ereignis sehe man, wie schnell eine Infektion sich ausbreiten und Auswirkungen auf die ganze Region haben könne. „Unser Ziel muss jetzt sein, eine weitere Ausbreitung zu verhindern – auch wenn die vorübergehende Schließung der Kita in unserem Stadtdorf Godramstein natürlich schmerzt“, sagt Hirsch. Er appelliert an die Landauer, die Schutzmaßnahmen weiter zu beachten. „Es bedarf einer großen gemeinschaftlichen Anstrengung, um die Infektionszahlen zu senken und ich bin froh, dass die Menschen in unserer Stadt Vorsicht walten lassen und aufeinander Rücksicht nehmen.“ Die AHA-Formel, Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, solle weiter umgesetzt werden.

Die Ordnungshüter der Stadt kontrollierten angesichts der seit Montag geltenden Gefahrstufe Orange verstärkt, ob die Menschen die Masken tragen. Es seien am Mittwoch „so gut wie keine Verstöße“ festgestellt worden, heißt es in der Mitteilung. Es werde auch in den kommenden Tagen verstärkt in der Stadt kontrolliert.

Hochzeit an drei Orten

Zu der Hochzeitsfeier in der Verbandsgemeinde gibt es mittlerweile weitere Informationen. Die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU), hatte für Mittwochmittag zu einer Pressekonferenz geladen. Gefeiert haben laut der Teilnehmerliste rund 50 Personen, die Hälfte davon aus der Südwestpfalz. Woher die anderen Teilnehmer stammen, blieb offen. Gefeiert wurde an drei Orten: Zuerst auf dem Standesamt, am Mittag wurde die Party in eine Hütte am Paddelweiher bei Hauenstein verlagert. Später dann ging die Sause im Deutschen Schuhmuseum weiter. Von den Auswirkungen der Feier sind auch Firmen betroffen, deren Mitarbeiter teilgenommen haben. Diese könnten nicht oder nicht ordentlich arbeiten, sagt die Landrätin.

Rechtlich und finanziell gesehen haben die Veranstalter der Hochzeit vermutlich keine bösen Folgen zu erwarten: Laut André Schattner von der Kreisverwaltung werde das Ordnungsamt jetzt im Nachhinein wohl nur tätig, wenn jemand Verstöße gegen die Auflagen bei der Feier zur Anzeige bringt. Auch dann müssten die Verstöße nachgewiesen werden – doch es sei kaum möglich, zu beweisen, dass zum Beispiel nicht regelmäßig gelüftet wurde. Sollten Fotos auftauchen – etwa in sozialen Netzwerken –, auf denen Verstöße klar ersichtlich sind, und das Ordnungsamt stolpert zufällig darüber, dann werde das Amt von selbst aktiv und könne Bußgelder verhängen, sagt Schattner. „So investigativ gehen wir aber in der Regel nicht vor.“

Die aktuellen Corona-Zahlen

Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt Südliche Weinstraße 19 weitere Corona-Infektionen. Insgesamt wurden 382 Fälle gezählt. 286 Personen sind gesundet, zwei mehr als am Vortag. Auf die Stadt Landau entfallen drei weitere Infektionen. Sechs Menschen sind verstorben.

Im Kreis Germersheim wurden 493 Menschen seit Ausbruch der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet. 400 Menschen sind wieder gesund, neun Menschen sind gestorben. Aktuell sind noch 84 Menschen im Kreis nachweislich infiziert.

Bereits am Montag war die Stadt Landau in die Gefahrstufe Orange gerutscht, der Kreis SÜW war ab Montag in der Warnstufe Gelb geführt.