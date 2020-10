In Landau ist erstmals der Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten worden. Damit findet sich die Südpfalzmetropole in der „Gefahrenstufe“ (Orange) des Warn- und Aktionsplans des Landes Rheinland-Pfalz wieder. Über weitere Schritte wird laut Stadtverwaltung am Dienstag entschieden. Dann tritt die neu zu gründende Corona-Task-Force zusammen. Aus diesem Grund wird Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) seinen Urlaub unterbrechen. Im Anschluss wird die Stadt über die weiteren Schritte informieren.

Kreis SÜW jetzt Gelb

Im Landkreis Südliche Weinstraße gilt seit Montag die Warnstufe Gelb. Der Kreis hat erstmals den Wert von 20 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten, teilt die Kreisverwaltung mit. Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) fordert die Kreisbürger dazu auf, die AHA-Regeln – Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen – zu beachten, regelmäßig zu lüften und die Corona-Warn-App zu benutzen. „Wir haben in den letzten Monaten viel erreicht. Keiner von uns will einen zweiten Lockdown. Deswegen müssen wir jetzt gegensteuern, um die erkämpften Lockerungen nicht zu gefährden. Das kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen“, sagt Seefeldt.