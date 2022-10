Mit der höchsten Auszeichnung der Diözese Speyer, der Pirminius-Plakette, hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann das Engagement zweier Landauer gewürdigt. Die 85-jährige Rita Dahlem aus der Pfarrei Hl. Augustinus in Landau hat jahrzehntelang auf ganz unterschiedliche Weise das Leben ihrer Pfarrei mitgestaltet: Als Mitglied der Frauengemeinschaft und Organisatorin von Basaren zu wohltätigen Zwecken. Als Mitglied des Verwaltungsrates und in der Kontaktpflege zu Gläubigen, die wegen Alter oder Krankheit nicht mehr am Pfarreileben teilnehmen können. Vor allem aber als Verantwortliche für das Pfarrheim Heilig Kreuz seit dessen Neubau 1988. Dank ihres großen Einsatzes und ihrer äußerst sorgsamen Leitung kann sich das Pfarrheim bis heute finanziell selbst tragen und ist zu einem wichtigen Treffpunkt für Gruppen der Pfarrei und weit darüber hinaus geworden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Benedikt Ockel aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt, Landau, gehört zu den Vertretern der jüngeren Generation, die mit der Pirminius-Plakette ausgezeichnet werden. Er engagiert sich seit Langem in der DPSG St. Albert und im BDKJ, in der Messdienerarbeit und Firmkatechese, in Pfarreirat und Gemeindeausschuss. Seit Palmsonntag 2020 ist er außerdem fast jeden Sonntag im Einsatz und kümmert sich um das Streaming der Gottesdienste aus der Marienkirche. Es ist wesentlich ihm zu verdanken, dass der YouTube-Kanal der Pfarrei (youtumbe.com/c/marienkirchelandau) inzwischen 900 Abonnenten zählt.