Die Landauer Marienkirchengemeinde hat den 26-jährigen Benedikt Ockel mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet.

Das ist zwar nicht der echte deutsche Film- und Fernsehpreis, hat aber für die Kirchengemeinde einen mindestens ebenso hohen Stellenwert. Denn der angehende Erzieher hat am Valentinstag den inzwischen 50. Gottesdienst für die Landauer Katholiken gestreamt, wie Dekan Axel Brecht mitteilt.

Ockel ist Kameramann und Regisseur in einem; er sendet seit dem ersten Corona-Lockdown im März auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei Mariä Himmelfahrt unter www.youtube.com/c/marienkirchelandau.

Ockel war zunächst mit drei geliehenen Kameras auf Sendung gegangen. Heute sind bis zu sechs Kameras im Einsatz. Inzwischen hat sich die Pfarrei, die zudem vom Offenen Kanal Weinstraße unterstützt wird, eine beträchtliche technische Ausstattung zugelegt. Mehrere professionelle Filmkameras gehören ebenso zum Equipment wie ein digitales Tonmischpult.

Neue Zielgruppen

Weil Ockel ausgerechnet am Jubiläum wegen einer Coronainfektion an seiner Arbeitsstelle kurzfristig in Quarantäne musste, steuerte er die Liveübertragung des Valentinstagsgottesdienstes per Fernwartung von seinem häuslichen Schreibtisch aus. Ockel sagt von sich selbst, dass er zwar technisch interessiert sei, sich aber die benötigten Programme für Live-Übertragungen auch erst habe aneignen müssen – abends und nachts, nach seiner Arbeit in einer Kita in Karlsruhe.

Die erste Direktübertragung hatte es am Palmsonntag, 5. April, gegeben. Ockel freut sich, dass mit solchen neuen Wegen Menschen aus Risikogruppen oder Patienten den Gottesdienst verfolgen können, dass aber auch neue Zielgruppen erreicht würden. So habe die Marienkirche gut 560 Abonnenten, und es habe bisher über 70.000 Kanalaufrufe gegeben. Ockel betont, dass er das Streamen nicht allein schaffen könne, sondern nur mit im Team mit vielen anderen.